Mand sigtes efter hærværk på 52 biler

Fyns Politi har natten til mandag anholdt en 23-årig mand. Han sigtes for omfattende hærværk i Odense, skriver fyens.dk.

Politiet mener, at manden har begået hærværk på ikke færre end 52 biler.

Bilerne holdt parkeret ved Dianavænget i det sydlige Odense.

Ifølge fyens.dk fik politiet klokken 03.27 en anmeldelse fra et vidne. Vidnet kunne fortælle, at en mand var i fuld gang med at smadre sideruderne på flere biler, som var parkeret på Dianavænget ud for numrene 25, 27 og 29.

- Vi kom derud og ledte efter ham, og vi fandt ham også, siger vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen til fyens.dk.

Betjentene kunne konstatere, at mindst 52 biler har fået smadret ruderne.

Politiet har endnu ikke afhørt manden. Derfor er der ikke umiddelbart en forklaring på, hvorfor de mange biler skulle udsættes for hærværk.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra vagtchefen fos Fyns Politi.