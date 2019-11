Mand sigtet: Drabsofre var kæreste og ekskæreste

Politiet har anholdt en mand efter drab på to kvinder i hhv. Ruds Vedby og Kundby

To kvinder er blevet fundet dræbt på to forskellige adresser i henholdsvis Ruds Vedby og Kundby, og en mand er anholdt i sagen.

Det oplyste politiet her til morgen.

- Det er min opfattelse, at der er tale om to ulykkelige sager, der er foregået i et meget snævert miljø, lød det fra politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet erfarer nu, at drabsofrene er hhv. en kæreste og en ekskæreste til den anholdte mand.

Det er uklart på nuværende tidspunkt, om den mistænkte mand har boet sammen med kvinderne.

Politiet har ikke ønsket at udtale sig nærmere om sagen end den kortfattede pressemeddelelse, de udsendte her til morgen.

Her fremgik det, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi fredag morgen rykkede ud til to adresser i henholdsvis Ruds Vedby og Kundby

Her ses kriminalteknikere ved gerningsstedet i Kundby. Foto: Aleksander Klug

Der blev på hver adresse fundet en kvinde dræbt.



Den mistænkte anholdte mand, er en 39-årig.

Der er omkring 27 kilometer mellem de to gerningssteder - en tur, der tager omkring en halv time i bil.

Tidligere fredag oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at de havde gang i en hemmelig aktion i Ruds Vedby, ligesom Midt- og Vestsjællands Politi oplyste, at de havde gang i en efterforskning i Kundby.

Gerningsstedet i Ruds Vedby er en rækkehus-bebyggelse. Foto: Per Rasmussen

Gerningsstedet i Ruds Vedby er et større rækkehuskvarter med røde bygninger og tage. Området er spærret af et stort stykke rundt om gerningsstedet, og det vrimler med politi og kriminalteknikere.

Her har flere beboere tidligt i morges hørt en lægehelikopter, der landede på en nærliggende mark.

Politiet vil klokken 12 holde en pressebriefing om sagen, har de netop meddelt.