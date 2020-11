Mand sigtet efter fund af to bomber i lejlighed

Politiet fandt torsdag to bomber hjemme hos en 53-årig mand i Kastrup. Nabo frygtede, at han var bombemål

Både politi og bombeeksperter rykkede tidligt torsdag morgen ud til en lejlighed på Oliefabriksvej i Kastrup på Amager efter henvendelse fra en bekymret nabo.

Forinden havde lejlighedens beboer – en 53-årig mand – haft besøg af naboen, som blev nervøs, da han opdagede en bombe på beboerens stuebord. Derefter blev politiet alarmeret.

Lejligheden blev ransaget, og beboeren blev anholdt. Han har fredag været fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Han sigtes for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, men blev løsladt efter retsmødet.

Fandt to bomber

Bombeeksperter fra Ammunitionsrydningstjenesten EOD fandt to potentielt farlige, hjemmelavede bomber i lejligheden, som er en del af et bosted i Kastrup. Bomberne var konstrueret forskelligt, men bestod begge blandt andet af kanonslag, søm og skruer.

Desuden blev der fundet forskellige knive og en plastikdunk med benzin på adressen.

Naboen, der slog alarm, har forklaret til politiet, at den mistænkte har haft kontroverser med flere beboere på stedet. På et tidspunkt skal den 53-årige have kastet et kanonslag mod sin nabos lejlighed.

Da naboen så bomben på stuebordet, frygtede han derfor, at han var udset som bombemål igen.

I grundlovsforhøret forklarede den mistænkte dog, at bomberne var lavet for at beskytte ham mod to andre navngivne mænd, der angiveligt har et horn i siden på ham.

Bomberne var altså lavet som en form for selvforsvar.

Selv om han erkendte at have lavet de to bomber, nægtede den 53-årige mand sig skyldig i sigtelsen.