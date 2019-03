Mand sigtet for 20 brandstiftelser

Nordjyllands Politi har sigtet en ung mand for at stå bag 20 forskellige containerbrande begået i Gl. Hasseris i Aalborg sidste år.

Det bekræfter efterforskningsleder Carsten Straszek over for Ekstra Bladet.

- Brandstiftelserne har foregået stort set over hele 2018, forklarer han.

- Grunden til, at vi offentliggør sigtelsen nu, er, at vi gerne vil give beboerne i området lidt ro på og lidt tryghed.

Den mistænkte blev anholdt den 5. november og har siddet varetægtsfængslet frem til i dag, hvor han blev løsladt. Ifølge efterforskningslederen skulle der være tale om en lokal mand.

- Vi vælger at løslade ham nu, da vi ikke mener, han har mulighed for at påvirke efterforskningen mere. Sagen er dog fortsat under efterforskning, fastslår Carsten Straszek.