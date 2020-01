Mand sigtet for at angribe en anden mand med en havmåge

26-årige britiske Paul Elcombe var forleden for retten i Devon i en noget besynderlig voldssag.

Her er han sigtet for at have overfaldet en anden mand ved at kaste en havmåge i hovedet på ham under et slagsmål på en café i Plymouth i maj 2019.

Det skriver blandt andre BBC.

Paul Elcombe nægter sig i retten skyldig i bevidst at have skadet den anden mand.

Han er nu løsladt mod kaution, men er blevet pålagt et forbud mod at flytte fra sin nuværende bopæl og må ikke tage kontakt til det formodede offer for den angivelige vold med havmåge.

Der foreligger ingen sigtelser for at at have forårsaget mulig skade mod et vildt dyr.

Hans dom ventes at falde i Plymouth Crown Court 7. april.