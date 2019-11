Mand sigtet for at skjule rapper

En 25-årig mand fra Vejle er blevet sigtet for at have skjult den danske rapper Jamaika, mens han var efterlyst

Den 24-årige rapper Jamaika blev onsdag anholdt, efter han havde været efterlyst.

Politiet mistænker ham for at have begået et knivstikkeri i Esbjerg i oktober.

Jamaika vil senere blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg.

Rapperen blev offentligt efterlyst tirsdag i sidste uge.

Skjulte rapper

Jamaika har angiveligt fået hjælp til at holde sig skjult. Syd- og Sønderjyllands Politi meddeler på Twitter, at de har sigtet en 25-årig mand fra Vejle for at have holdt rapperen skjult.

Jamaika er selv opvokset i Vejle i Finlandsparken, der er på regeringens ghettoliste.

Den 25-årige mand, der angiveligt skulle have skjult rapperen, nægter sig skyldig.

Hånede politiet på Instagram

Man kunne ikke se på Jamaikas sociale medier, at han var efterlyst. Jamaika har både udgivet en sang og været aktiv på de sociale medier.

Således har Ekstra Bladet tidligere beskrevet, hvordan har har hånet politiet på Instagram, mens han var efterlyst.