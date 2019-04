Mand sigtet for at sprøjte tis med vandpistol på hundelufter

En 71-årig mand er sigtet for vold efter at have sprøjtet urin efter en hundeluftende kvinde

71-årige Joel Benjamin fra Florida i USA er blevet sigtet for vold efter han ifølge politiets sigtelse sprøjtede med en vandpistol fyldt med sin egen urin efter en kvinde, der var ude for at lufte sin hund.

Det skriver blandt andre New York Post og Tampa Bay Times.

Den ældre herre blev anholdt efter at have sprøjtet sin urin efter kvinden adskillige gange, og til betjentene fortalte han, at han ikke ville tøve med at 'gøre det igen'.

Det er fortsat uklart, hvad der fik Joel Benjamin til at udføre det besynderlige angreb mod den hundeluftende kvinde, men ifølge The Smoking Gun kan han have været ophidset over naboer, der ikke samler deres hundes efterladenskaber op.

Joel Benjamin blev sigtet for vold og blev 18 timer senere løsladt mod en kaution på 500 amerikanske dollars.