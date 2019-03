Mand sigtet for drab i villa: Skød offer tre gange

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 42-årig mand er fredag ved Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet frem til 17. april sigtet for manddrab på en 47-årig mand.

Det er netop kommet frem ved Retten i Glostrup, hvor den 42-årige blev fremstillet i grundlovsforhør.

Samtidig blev det besluttet, at den 42-årige skal gennemgå en mentalundersøgelse.

Den 42-årige nægtede sig skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge. Han nægtede at udtale sig i retten, fortalte hans forsvarer Finn Bachmann.

Der blev skudt tre gange med en pistol, da der fredag morgen udspillede sig et drama i en villa i Gladsaxe, fremgår det af politiets sigtelse. Skuddene ramte en 47-årig i mand i torsoen. Manden afgik ved døden.

Den 42-årige lod til at være overraskende fattet, da han indledningsvist svarede på anklager Peter Rasks spørgsmål om anholdelsestidspunktet.

- Ja, det passer meget godt, sagde han, da han bekræftede tidspunktet klokken 7.25.

Den 42-årige var klædt i blå jeans og en mørkblå sweatshirt samt matchende blå sneakers.

Det var ellers ikke til at se på den brillebærende mand, at han nogle timer tidligere skulle have været involveret i et pistoldrama. Bortset fra, at hans gråsprængte hår var en smule uglet omkring mandens begyndende måne.

Da han ankom til retten var han iført håndjern. Han skjulte sine hænder og dermed også håndjernene under et stykke tøj.

Dommer H. Lind Jensen valgte både at lukke dørene og at nedlægge navneforbud for den sigtede.

Tidligere fredag er det kommet frem, at politiet rykkede ud klokken 7.18 til en anmeldelse om, at en mand var blevet skudt på en bopæl på Stengårds Alle i Gladsaxe.

Da politi og ambulance kort efter nåede frem til adressen, kunne det konstateres, at en 47-årig mand var afgået ved døden efter skud i overkroppen. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Vi er fortsat i det indledende stadie af efterforskningen, men på nuværende tidspunkt ligner det et muligt jalousidrab, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet blev en mand iført håndjern og en hvid sporsikringsdragt ført væk fra stedet kort før klokken ni.

I løbet af morgenen ankom en retsmediciner, der arbejdede inde i en ambulance på stedet, der kørte væk før klokken 10.

Politiet oplyser, at de nærmeste pårørende er underrettet.

Mand død af skud: Ligner et jalousidrab