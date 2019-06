Mand sigtet for drab på gravid mor og toårig: Pløjede fodgængere ned med vilje

En 33-årig mand fra Tennessee er blevet sigtet for mord, efter han ifølge politiet havde sat sig for at ramme tilfældige fodgængere med sin bil.

Det skriver blandt andre New York Post og USA Today.

Mandag kørte 33-årige William David Phillips sin Chevrolet Impala ned ad Main Street i den lille by Jefferson City. Gentagne gange svingede han køretøjet ind på fortovet i forsøget på at pløje fodgængere ned, ifølge Jefferson City Police.

I en pressemeddelelse fra Jefferson County Court var William David Phillips ude for at 'lede efter folk, han kunne dræbe med sin bil'. I rapporten fra anholdelsen beskriver politiet, at William David Phillips fortalte dem, at 'en stemme i hans hoved havde fortalt ham, at han skulle dræbe de metamfetamin-afhængige, så han begyndte at køre meget hurtigt'.

Han ramte først den 61-årige mand Tillman Gunter, som forgæves forsøgte at flygte fra bilen. Han blev indlagt på hospitalet, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Kørte direkte ind i gravid mor og søn

800 meter længere fremme ramte han Sierra Wilson Cahoon - en 30-årig gravid kvinde, der gik med sin 2-årige søn Nolan i en barnevogn. Begge blev dræbt på stedet.

Ifølge politiets efterforskere kendte den 33-årige chauffør ikke sine ofre i forvejen, og kalder det derfor 'en bevidst voldshandling mod tilfældigt udvalgte fodgængere'.

Da William David Phillips fik øje på moren og hendes lille søn, fortalte stemmen i hans hoved ifølge rapporten ham, at der var metamfetamin i barnevognen, hvilket fik ham til at køre direkte ind i dem.

William David Phillips er nu blevet sigtet for tre tilfælde af overlagt mord. Foto: Jefferson County Sheriff's Office

Darrell Turley, politichef ved politiet i Jefferson, fortæller, at William David Phillips fremstod fattet og at han 'var klar over, hvad han lavede', da politiet ankom til drabsscenen.

- Jeg kan ikke vide noget om hans mentale tilstand, men han var nærværende og virkede som om, han vidste, hvad han lavede, siger Darrell Turley.

Samler ind til begravelse

Sierra Wilson Cahoon efterlader sig sin mand, Matthew Cahoon, der arbejder som assistenttræner ved Carson-Newman University. Hans arbejdsplads har efterfølgende startet en indsamling, der skal hjælpe familien med at finansiere 2-årige Nolans, hans mors og hendes ufødte barns begravelse.

På Facebook og på en GoFundMe-side deler familie og venner deres minder om de tre medlemmer af Cahoon-familien, og på Facebook skriver hendes søster:

'Vi mangler ord... Vores hjerter er fuldstændigt knuste, og vores liv er ændret for alitd. Tak for al kærligheden, støtten og bønnerne til vores familie i denne tragiske tid. Sierr, Nolan og babyen vil blive ekstremt savnet, men for evigt i vore hjerter.

William David Phillips er i politiets varetægt og er blevet sigtet for tre tilfælde af overlagt mord.