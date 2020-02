Mand sigtet for drabsforsøg: Kvinde fik to knivstik i maven

En 19-årig midtsjællandsk mand er anholdt og sigtet for drabsforsøg. Han vil i formiddag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

Det oplyser TV2 Øst, som med Midt- og Vestsjællands Politi som kilde oplyser, at ofret er en 30-årig kvinde. Hun blev angiveligt ramt i maven af to knivstik.

Politiet vurderer, at et familieopgør efter al sandsynlighed baggrund for det blodige sammenstød.

Knivstikkeriet skete på en adresse i landsbyen Ørslev Under Skoven i nærheden af Ringsted.

Den sigtede mand og den kvæstede kvinde er ikke nært beslægtede men har en indtil videre ukendt familiemæssig forbindelse.

Manden blev anholdt på stedet, og samtidig blev den sårede kvinde kørt til operation på Slagelse Sygehus.

Hendes tilstand kan i første omgang have været kritisk, men blev lørdag morgen meldt uden for livsfare.