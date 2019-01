Mand sigtet for forsøg på manddrab: Blev uvenner i trafikken

En 22-årig mand blev lørdag formiddag fængslet i fire uger, efter et skænderi i trafikken ifølge anklagen endte i mordforsøg

Retten i Glostrup har i dag fængslet en 22-årig mand i fire uger. Han er sigtet for forsøg på manddrab nytårsaftensdag.

Den unge mand skulle ifølge sigtelsen have stukket ud efter en 33-årig mand med en kniv og ramt ham i halsen, så offeret i en periode var i livsfare. Mændene var kommet op og skændes over hinandens kørsel.

Det fortæller sagens anklager, Samra Asghar, efter grundlovsforhøret lørdag til Ekstra Bladet.

- Forurettede havde med sin kone på passagersædet tanket på OK-benzin i Hvidovre. Da han skal køre ud igen, kommer der ifølge ham en anden bil kørende op så tæt på ham, at han bliver bange og hidsig. Han følte, at bilen prøvede at skade dem, forklarer Samra Asghar.

Knivstik og håndgemæng

Efter episoden bliver begge bilister så ophidsede, at det ender i skænderi og håndgemæng.

- Der opstår ballade og mændene begynder at skændes. Forurettede indrømmede i retten, at han slog den 22-årige mand i hovedet med et knytnæveslag.

Og det er her, at det ifølge anklageren bliver alvorligt.

Ifølge sigtelsen trækker den 22-årige mand en kniv, og rammer forurettede i halsen, så der sker pulsblødninger, som bringer forurettede i livsfare. Den forurettede mand blev senere sendt til hospitalet. Han er ikke længere i livsfare.

- Sigtede forklarede i retten, at han blev så bange efter slaget, at han handlede i selvforsvar, forklarer anklageren til Ekstra Bladet.

Efterlyst siden episoden

Anklageren havde begæret fire ugers varetægtsfængsel, og dommeren var enig heri.

Den 22-årige mand har været eftersøgt fra den 31.december, men meldte sig selv fredag 4. januar med sin forsvarer.