Mand sigtet for grov voldtægt

En 36-årig mand er anholdt og sigtet for at have tvunget et eller flere ofre til forskellige seksuelle ydelser

Ved du noget. Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. tekst)

En 36-årig mand, der bor i Frederikssund Kommune, skal i grundlovsforhør i Retten i Hillerød torsdag klokken 13. Han er sigtet for at have voldtaget en kvinde i Jægerspris.

Voldtægten skulle ifølge sigtelsen have været foregået i den sigtedes hjem og på hans arbejdsplads. Anklager Kenn Jørgensen oplyser til Ekstra Bladet, at han er sigtet i to forhold.

- Der er to forhold, som manden er sigtet for. Det ene forhold gælder fra februar 2015 til 1. juli 2018 på den sigtedes privatadresse og arbejdsplads begge beliggende i Frederikssunds kommune gentagne gange at have tvunget den forurettede til seksuelle ydelser i form af oralsex, onani og analt samleje.

- Det andet forhold er det samme, bortset fra at perioden går fra ultimo september 2016 til 1. juli 2018, siger Jørgensen.

Anklageren vil ikke på nuværende tidspunkt give flere detaljer om sagen, og Jørgensen vil derfor ikke svare på, hvor mange forurettede, der er tale om.

Ekstra Bladet følger sagen.

Ved du noget. Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. tekst)