Mand sigtet for indbrud hos Dronningen

Natten til lørdag har Østjyllands Politi anholdt en mand og sigtet ham for et indbrud på Marselisborg Slot

En 46-årig mand er blevet sigtet for et indbrud på Marselisborg Slot, som blev begået fredag 3. januar.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Indbruddet fandt sted klokken 01.15 natten til fredag.

Manden, som er fra Randers, blev anholdt kort efter midnat i nat og under afhøringen har han erklæret sig skyldig i sigtelsen. Derefter blev han løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.

Politiet efterforskning i sagen fortsætter, og de har derfor ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, oplyser de i pressemeddelelsen.

Tidligere har politiet oplyst, at de søgte efter spor med hundepatrulje i området, og at flere patruljer blev sendt til stedet for at søge efter indbrudstyven, men det lykkedes ikke at lokalisere vedkommende på daværende tidspunkt.

Det havde de tilsyneladende bedre held med natten til lørdag, hvor manden blev anholdt.

Så sent som i julen var dronning Margrethe på slottet, hvor hun fejrede jul sammen med de to prinser kronprins Frederik og prins Joachim, deres hustruer og børn.