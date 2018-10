Mand sigtet for voldtægt i Horsens meldte sig selv

En 20-årig mand fra Horsens fremstilles onsdag i grundlovsforhør sigtet for voldtægt. Det skriver Horsens Folkeblad.

Manden er sigtet for at have voldtaget en 37-årig aarhusiansk kvinde i Rådhusparken for en uge siden.

Ifølge Horsens Folkeblad erkender manden, at han havde "en form for kontakt" med kvinden 14. oktober, men han nægter, at han har voldtaget hende.

Kvinden, der bor i Aarhus, var i byen på Zwei Grosse Bier Bar i Horsens 14. oktober.

Her faldt hun i snak med en mand, og de gik en tur sammen i Rådhusparken, hvor hun efter eget udsagn blev voldtaget.

Sydøstjyllands Politi har ikke kunnet finde frem til gerningsmanden, som blev opfordret til at melde sig selv.

Det var dog først, da politiet offentliggjorde vellignende overvågningsbilleder, at den 20-årige troppede op hos politiet.

Retten i Horsens afgjorde onsdag, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle manden. Han er dog fortsat sigtet i sagen.