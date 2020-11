Mand skudt af politiet fængslet for trusler

Den 44-årige mand, der i går blev skudt i benene af politiet i Tuse Næs ved Holbæk er onsdag morgen blevet varetægtsfængslet i surrogat ved et grundlovsforhør. Her blev han fremstillet in absentia, fordi han stadig er indlagt på hospitalet og får behandling for skudskaderne.

Manden er sigtet for trusler mod politiet og trusler på livet over for en kvinde.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er han fængslet, så han ikke på fri fod begår nye, tilsvarende lovovertrædelser.

Mand skudt af politiet

Manden blev skudt af politiet kort efter klokken halv ni onsdag morgen. Ifølge politiet blev de kaldt ud til Tuse Næs, fordi borgere havde bemærket en adfærd fra offeret, som de fandt utrygsskabende.

- Og det var derfor politiet kom ind i billedet. Det er en sag, vi er blevet kaldt ud til, og ikke en politiforretning, vi selv havde gang i, der eskalerede, sagde Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi i går til Ekstra Bladet.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøger nu skudepisoden, som de altid gør, når personer bliver skudt af politiet eller på anden måde kommer alvorligt til skade.