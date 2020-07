Mand skudt af politiet i Stockholm

Manden pegede ifølge politiet et våben mod dem

Det svenske politi har fredag skudt en mand i Stockholm i forbindelse med en aktion i byen.

Det skriver det svenske medie Expressen.

Politiet rykkede ud til en adresse i Åkersberga, fordi mandens familie havde anmeldt, at de var bekymrede for hans velbefindende.

Da politiet forsøgte at komme i kontakt med manden, pegede han på dem med et våben, hvilket fik politiet til at skyde ham i den nedre del af kroppen.

- Da han blev kørt til sygehuset, var han ved bevidsthed, siger Eva Nilsson, talsmand for politiet, ifølge mediet.

Ingen andre blev såret i forbindelse med hændelsen.

Manden er som følge af hændelsen mistænkt for mordforsøg og overtrædelse af våbenloven.

Politiet oplyser ikke, om han affyrede sit våben.

Ekstra Bladet følger sagen ...