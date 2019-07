Mand skudt af politiet

En mand er blevet såret af skud affyret af politiet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Skudafgivelsen kom i forbindelse med en eftersættelse, som kom i kølvandet på et indbrud i en tøjbutik i Ribe natten til mandag.

Politiet fik anmeldelsen om indbruddet klokken 3.49, og klokken 4.03 opdagede politiet et køretøj, som de satte efter.

Herefter fulgte en 20 kilometer lang politijagt, hvor der ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi blev kastet tøj, flasker og skarpe genstande efter politibilerne, mens de kørte på Kongeåvej og Koldingvej i østlig retning.

Kørte mod patruljevogne

For at forsøge at standse flugtbilen havde politiet spærret vejen med en patruljevogn, og da personerne i flugtbilen opdagede det, vendte de rundt og kørte mod de forfølgende politibiler.

Det førte til, at en politibetjent affyrede sin pistol på grund af den potentielt livstruende situation. Skuddet ramte chaufføren i skulderen, og flugtbilen standsede efterfølgende. Alle fire personer i bilen blev efterfølgende anholdt klokken 4.12.

Bilens chauffør blev efter skudepisoden indlagt på Kolding Sygehus og er uden for livsfare, oplyser politiet.

Morgenen igennem har Rute 32 Koldingvej været spærret i begge retninger som følge af hændelsen, og ifølge politiet vil der være spærret noget tid endnu.

På grund af skudafgivelsen er sagen overgivet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvilket altid er tilfældet, når politiet har skudt en person. Derfor vil Syd- og Sønderjyllands Politi ikke kommentere sagen yderligere.

De fire anholdte personer ventes alle senere at blive fremstillet i grundlovsforhør, oplyser politiet.