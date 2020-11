Mand skudt: Efterlyser mand og kvinde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sent søndag aften blev en person ramt af skud på Silkeborgvej i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Vagtchefen hos Østjyllands Politi Flemming Lau uddyber tidligt mandag morgen, at det er en 19-årig mand, der er blevet ramt af skud.

Anmeldelsen lød på flere skud. Personen, der blev ramt, er ikke i kritisk tilstand.

Første anmeldelse løb ind 22.25.

- Vi har intet om motiv eller gerningsmand på nuværende tidspunkt. Vi har været derude hele natten og efterforsker naturligvis fortsat, siger vagtchefen.

Skyderiet fandt sted tæt på Cirkel K på Silkeborgvej.

Politiet søger efter vidner til hændelsen. Har man set noget, kan politiet kontaktes på 114.

Øje for bandekonflikt

Politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard fortæller til Ekstra Bladet, at man har øje for om skyderiet kan bunde i en bandekonflikt.

- Vi er på et tidligt tidspunkt i efterforskningen, men vi har selvfølgelig øje for, om det kan have noget med bandegrupperinger i Aarhus Vest at gøre.

- Det siger vi dels på grund af gerningsstedet og på grund af den forurettede i sagen. Men det er for tidligt at konkludere noget. Vi er stadig i en fase, hvor vi kigger bredt, siger han.

Kender I den forurettede i forvejen?

- Det kan jeg ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt. Han blev ramt af skud i arme og ben.

Ved I, hvor mange skud der blev afgivet på stedet?

- På nuværende tidspunkt vurderer vi, at der er blevet afgivet seks skud på stedet.

Hvor mange har ramt ham?

- Det kan jeg ikke sige noget om.

Gerningsmanden flygtede til fods væk fra gerningsstedet i vestlig retning væk fra tanken.

Efterlyser gerningsmand og kvinde

I en pressemeddelelse skriver politiet videre, at den forurettede på 19 år sad med en 17 årig i en bil ved Cirkel K, da skuddene faldt:

'I bilen sad der to mænd på 17 og 19 år, den 17-årige blev ikke ramt, men den 19-årige blev ramt i armen og i låret. Han blev kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital, hvor det kunne konstateres, at der ikke var tale om kritiske skader.'

Politiet efterlyser i samme pressemeddelelse i en kvindelig cyklist.

'Gerningsmanden flygtede umiddelbart efter skyderiet til fods ad Silkeborgvej mod vest, hvor han passerede en cyklist, som politiet meget gerne vil i kontakt med. Cyklisten kørte ind mod byen, da gerningsmanden passerede vedkommende..

Gerningsmanden beskrives som: