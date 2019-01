Mand skudt i hovedet: 45-årig fængslet for drabsforsøg

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 45-årig mand er søndag formiddag blevet varetægtsfængslet frem til 1. februar sigtet for drabsforsøg på en 40-årig bekendt.

Det oplyser Østjyllands Politi på twitter.

Den 45-årige mand blev anholdt lørdag middag, efter politiet fik melding om skyderi på Ravngårdsvej i Hadsten. På stedet kunne politiet konstatere, at det 40-årige mandlige offer var ramt af skud i hovedet og i lysken fra et haglgevær.

Også en 42-årig mandlig beboer i området var ifølge politiet kommet lettere til skade, da han havde forsøgt at komme offeret til undsætning, men i stedet blev slået med våbnet.

Begge blev senere samme dag meldt uden for livsfare.

Den nu fængslede nægter sig skyldig i forsøg på manddrab. Men han erkender at have været til stede og at have affyret to skud, oplyser Marianne Birck til Ritzau.

Ukendt motiv

Politiet har tidligere meldt ud, at parterne i sagen kendte hinanden i forvejen, men da grundlovsforhøret mod den 45-årige formodet gerningsmand blev holdt for lukkede døre, kan anklageren ikke oplyse, om der er fremkommet et egentligt motiv i sagen.

Først en time efter episoden kunne politiet lørdag klokken 13.16 skride til anholdelse af den 45-årige, der var flygtet fra gerningsstedet i bil efter skyderiet.

Manden blev anholdt i Tranbjerg og ført fra stedet i en blå DNA-dragt. Ved anholdelses-aktionen var flere betjente tungtbevæbnede med maskinpistoler.