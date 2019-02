Mand skudt i ryggen med luftgevær

18-årig mand anholdt og sigtet for at skyde en mand i ryggen med et luftgevær i Odense

OPDATERET 02.15: En 18-årig mand er natten til onsdag blevet anholdt i Odense og sigtet for at skyde en mand i ryggen med et luftgevær. Det oplyser vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi til Ritzau.

Tirsdag aften er Fyns Politi massivt til stede omkring havnen i Odense.

Her er en 57-årig mand ved 20.30-tiden blevet skudt i ryggen af en person med et luftgevær. Manden var lige kommet op fra havnebassinet, da han blev ramt af et hagl lige under højre skulderblad

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet. Vagtchef Hans Jørgen Larsen oplyser, at manden er sluppet med lettere skader.

- Vi er i fuld gang med at undersøge præcis, hvad der er sket. Vi er ved at foretage afhøring lige nu, så jeg kan ikke sige så meget. Der er tale om en mand, og han er ikke kommet ret meget til skade.

Vagtchefen fortæller videre, at politiet tager skyderiet meget seriøst.

- Vi er massivt til stede på havnen for at undersøge situationen nærmere. Vi har også hunde på stedet.

Hans Jørgen Larsen beder afslutningsvist vidner eller folk, der ligger inde med informationer om at kontakte politiet.

- Vi har desværre ingen spor af gerningsmanden, derfor hører vi gerne fra vidner, siger han.

Offeret har været på skadestuen og har fået fjernet haglet.

Skyderiet med luftgeværet er sket på Gammel Havnekaj i Odense, oplyser Fyns Politi på Twitter.