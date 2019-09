Mand skudt i Sverige

En mand er fredag formiddag blevet skudt i det centrale Stockholm.

Politiet er på stedet og efterforsker sagen som drabsforsøg.

Det oplyser svensk politi på sin hjemmeside.

Politiet er massivt til stede i området og undersøger opgangen i Kongholmen, hvor manden blev fundet.

- Området er afspærret, og vi er i gang med de tekniske undersøgelser, skriver politiet.

'Hjælp mig'

Flere svenske medier skriver, at manden blev fundet i en trappeopgang omkring klokken 9. Hans tilstand og identitet kendes ikke.

Manden er ifølge svenske Expressen blevet skudt i brystet. Aftonbladet skriver, at manden blev ramt af flere skud, da han var ved at forlade sin lejlighed, og at en eller flere gerningsmænd er flygtet fra stedet til fods.

- Jeg hørte, at nogen råbte 'hjælp mig, hjælp mig', fortæller et øjenvidne til Aftonbladet.

Opdateres ...