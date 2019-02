Mand slået i hovedet da han fyldte benzin på sin bil

En ung mand fik sig en meget ubehagelig oplevelse, da han mandag morgen klokken 8.30 skulle fylde brændstof på sin bil på tankstationen Circle K på Rytoften i det vestlige Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i deres seneste døgnrapport.

Den 27-årige var ved at tanke sin bil, da en mand kom gående op på modsatte side af bilen og kiggede ind i den.



Efter noget tid gik manden hen til den 27-årige og spurgte, om han havde noget, han ville sige. Den 27-årige svarede, at det havde han ikke, hvorefter manden spurgte, om han havde en cigaret. Da den 27-årige også svarede benægtende på dette, gik manden helt hen til ham, tog fat i kraven på ham med den ene hånd og slog ham i hovedet med den anden hånd.

Anholdt via overvågningsbilleder



Manden virkede meget aggressiv og lugtede kraftigt af alkohol. Den 27-årige skubbede ham væk, hvorefter manden pustede sig op og råbte 'Så kom, så kom!' til ham.

Den 27-årige skyndte sig at låse sin bil og gik ind i kiosken og bad personalet ringe efter politiet. Inde fra kiosken kunne den 27-årige se, at manden tog fat i bildøren og forsøgte at komme ind i bilen. Men da det mislykkedes, forlod han stedet til fods.



Politiet har fået fat i overvågningsbilleder fra Circle K-tankstationen, og tirsdag morgen klokken 8.40 blev en 33-årig mand anholdt og sigtet for vold.