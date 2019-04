Mand slået ihjel: 'Han så gladest ud'

Den 27-årige Said Machaouat har erkendt, at han var deprimeret over, at konen havde forladt ham og derfor begik han rovmord på den person, han så, der så gladest ud.

Det forklarede han ifølge The Times i retten,

Manden havde sat sig på en bænk og studerede de mennesker, der kom forbi ham. På et tidspunkt får han øje på offeret Stefano Leo.

Ifølge eget udsagn gik han om bag den 34-årige mand og stak ham i halsen med en kniv.

Han blev efterfølgende jagtet i næsten en måned, før han endelig overgav sig til myndighederne.

- Offeret skulle være ung, italiensk, være på min alder, være typen, som kendte alle, han gik i skole med og være sådan en, der bekymrer sig om sine forældre. Jeg ville have, at hans død skulle give genlyd. Det skulle ikke være en gammel person, som ingen ville tale om, fortalte den anklagede.

En ven til manden har udtalt, at Said var meget interesseret i satanisme og havde læst mange bøger om emnet op til mordet på den 34-årige Stefano Leo.