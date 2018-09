Mand slap ud af brændende bilvrag: Ramte kampesten og fløj gennem luften

En mandlig bilist slap torsdag eftermiddag på mirakuløs vis fra en voldsom soloulykke, da han i sin Opel Corsa havde for meget fart på i et venstresving på Helsingevej ved Helsinge i Nordsjælland.

Manden mistede herredømmet over bilen, som kom ud i rabatten og i grøften, hvor den ramte en stor kampesten og fløj adskillige meter gennem luften, inden den først landede på taget og siden rullede rundt for til sidst at havne på alle fire hjul.

Inden da havde bilen klippet en pæl over i cirka halvanden meters højde.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi, Erik Hald, fortæller til Ekstra Bladet, at uheldet skete klokken 15.52.

- Bilisten er ikke kommet alvorligt til skade, siger Erik Hald til Ekstra Bladet.

Bilisten kunne selv komme ud af køretøjet, som brød i brand med det samme.

Det viste sig senere, at den flere tons tunge kampesten, som bilen havde ramt med bundkar og gearkasse, havde flyttet sig 30-40 centimeter.

Vidner på stedet kunne siden tage sig af den noget chokerede mand, som ikke på noget tidspunkt var bevidstløs.