Mand slikkede på varer i supermarked: Nu er han anholdt

Politiet i Virginia USA har arresteret en mand, efter et klip af hans gerninger i et lokalt supermarked har spredt sig i hele verden.

Cody Pfister på 26 år er blevet sigtet for terrortrusler efter sin opførsel i en Walmart butik

Forfærdede seere, der så filmen, anmeldte manden til politiet.

Også nyhedsværten Piers Morgan kommenterede situationen og mener, at manden skal spærres inde for at prøve at skade andre mennesker.

Det skriver Mirror.

'Det her er en i Amerika, der tog til et supermarked og gjorde det her og lagde det op på nettet',

I videoen kan man se manden slikke på flere varer i supermarkedet til en tekst, hvor han har skrevet, at han er 'klam'.

Politiet i Virginia har fået fat i manden, der er blevet anholdt.

- Vi takker for alle henvendelserne, og vi er glade for alle dem, der har anmeldt videoen.