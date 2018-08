Mand slog kvinde i gulvet: Meldt til politiet af sin mor

Engelske Liam Holmes har bestemt ikke været blandt de mest populære mænd på de britiske øer, efter en video, hvor han slår en kvinde i gulvet foran en natklub blev delt online.

Den 20-årige mand fra London var faktisk efterlyst for grov vold efter episoden, men er nu blevet identificeret, takket være sin mor. Det skriver Daily Mail.

Efter hun så videoen med sin søns handling, har hun nemlig overtalt ham til at komme med på politistationen for at lægge kortene på bordet.

Liam Holmes er blevet lagt for had på sociale medier efter episoden, men hvis man skal tro Cathy Holmes er hendes søn dog langt fra nogen voldspsykopat, og hun er derfor bange for, at folk vil dømme ham ud fra de voldsomme optagelser.

- Jeg fik en hjerneblødning for et stykke tid siden, og siden da har han været min omsorgsperson. Han går dårligt nok ud længere, men når han gør, sker sådan noget der, fortæller 53-årige Cathy Holmes til Daily Mail.

- Klippet, der viser ham slå pigen ned, ser skidt ud, men det er kun en brøkdel af hele historien.

- Der foregik meget før klippet, som folk ikke kender til. Der gik meget forud for det, lyder det Cathy Holmes, der er sikker på, at hendes søn 'ikke ville gøre sådan noget uden grund'.

- Det er alt hvad jeg kan sige lige nu, for vi skal til at mødes med vores advokat og på politistation for at give en udtalelse.

De alvorlige anklager til trods, tager hun situationen med ophøjet ro.

- Politiet har forsikret mig at de har hele episoden på overvågningsbånd, så vi kommer til at vide hvad der skete forinden.