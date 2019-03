Mand smed otte hundehvalpe ned i en affaldscontainer

Robert Wild er blevet anholdt efter, at han efterlod otte hundehvalpe i en affaldscontainer

Otte nyfødte hundehvalpe blev fundet i en affaldscontainer 28. februar i den amerikanske delstat Wisconsin.

Nu er en 56-årig mand blevet anholdt.

Den historie bringer blandt andre The New York Post og The Daily Mail torsdag.

Robert Wild er nu anholdt i sagen. Foto: Marshfield Police Department

Naboerne til 56-årige Rober Wild havde svært ved at forstå, hvorfor der kom en yderst besynderlig lyd fra affaldscontaineren foran hans bolig.

Det fik naboerne til at kontakte det lokale politi, som gjorde et chokerende fund.

Otte hundehvalpe var nemlig lagt ned i en hvid indkøbspose og smidt ned i en affaldscontainer.

I dag har hvalpene det godt. Foto: Marshfield Police Department

Politiet fik reddet de små hvalpe op og afleverede dem til et kæledyrscenter, der hurtigt kunne afgøre, at hvalpene var i god behold trods den ubehagelige oplevelse.

Rober Wild blev derimod lagt i håndjern og taget med på poltistationen. Her krøb Rober Wild til korset og tog ansvar for sin handling.

Alle hvalpene er nu klar til at blive adopteret.