Mand snuppet i lufthavn med militærvåben i bagagen

Personalet ved sikkerhedstjekkene i lufthavne rundt om i verden må efterhånden have set lidt af hvert.

Det kan sikkerhedspersonalet i Baltimore/Washington International Airport formentlig skrive under på.

Mandag morgen fandt de under et rutinetjek et raketstyr i bagagen hos en mand, der var fløjet til USA fra Kuwait. Et raketstyr bruges til at affyrer missiler.

Det skriver flere meder heriblandt BBC og NBC.

Sikkerhedspersonalet tilkaldte lufthavnspolitiet, der var i stand til at finde frem til bagagens ejermand og bringe ham til afhøring.

Måske vedkommende skulle have købt sig en keyhanger i stedet, siger en talskvinde for lufthavnen. Foto: Ritzau Scanpix

Manden forklarede, at han arbejdede for det amerikanske militær og at raketstyret var en souvenir fra Kuwait, hvor han netop havde været.

Trods hans ellers gode forklaring så tog sikkerhedspersonalet sig af raketstyret, som de gav videre til brandvæsnet, der nu skal destruere den.

'Manden, der er bosiddende i Jacksonville i staten Texas, fortalte personalet, at han var aktiv inde for den amerikanske hær, oplyser den amerikanske transportsikkerhedsmyndighed i en pressemeddelelse.

Det er ikke tilladt at medbringe militærvåben i hverken bagage eller håndbagage, men civile våben som jagtrifler er tilladt som indtjekket baggage, hvis de ikke er ladt og transporteres i en sikker boks.

Manden blev løsladt og fik lov at rejse videre.

