Mand sov midt i lyskryds

Syd- og Sønderjyllands Politi måtte natten til søndag rykke ud til en mærkværdig sag. En mand lagde sig til at sove i sin seng midt i et lyskryds

Hvis man skal have sin elskede nattesøvn, så er et lyskryds næppe det bedste sted at gå til køjs. Det er jo nærmest dybt godnat.

Men en mand fra Esbjerg var så træt af sin larmende nabo, at han tog alternative midler i brug.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Klokken 04.41 fandt politiet ham simpelthen liggende i krydset mellem Gl. Vardevej og Grådybet i Esbjerg. Vel og mærke i sin egen seng.

Hvordan manden slæbte sin seng midt ud på vejen, og hvordan han fik den tilbage i sin bolig igen, melder historien intet om.

Men på redaktionen håber vi, at han nu har fundet ro. Sov godt.