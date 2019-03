Mand sov på vej: Blev slynget seks meter væk

Der var tale om et forfærdeligt uheld, da en 58-årig mand tirsdag aften blev kørt ned og slynget seks meter væk på Hovedgaden i Høng i Vestsjælland.

Manden havde været på værtshus, inden han af endnu uransagelige årsager lagde sig til at sove direkte på asfalten.

- Han bliver påkørt i forbindelse med, at en anden bilist stopper op og forsøger at hjælpe ham væk fra vejen, siger Maria Sander Hansen, der er kommunikationskonsulent i Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden, der er fra lokalområdet, blev efterfølgende fløjet til Odense Universitets Hospital med flere brud. Han er uden for livsfare.

Politiet skal onsdag forsøge at få et overblik over, hvordan ulykken kunne ske, men indtil videre tyder det på, at det var alkoholen, der fik manden til at falde i søvn på vejen.