Mand sparket i hovedet under røveri

Da en 28-årig mand natten til Søndag ville hæve penge i en bankautomat i Odense, blev han udsat for et groft røveri af to ukendte gerningsmænd.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi, Steen Nyland, til Ekstra Bladet.

Under røveriet tog de to gerningsmænd den 28-åriges pung, og da han fulgte efter dem for at få den tilbage, og smed den ene gerningsmand pungen på jorden.

Hamrende groft

Da den 28-årige ville samle pungen op igen, blev han sparket i hovedet.

- Det er hamrende groft, at man smider mandens pung på orden, og når han så bukker sig ned, så sparker man ham i hovedet, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Den 28-årige pådrog sig ikke synlige skader under overfaldet, men politiet søger nu vidner, der kan have set overfaldet.

- Vi har ikke så meget at gå efter, så hvis der er nogen der her set noget mistænkeligt, så må de meget gerne kontakte os, siger Steen Nyland.

De to gerningsmænd bliver beskrevet som indvandrere. Den ene er 180 centimeter, den anden er 175 centimeter. Begge mænd er almindelige af bygning.