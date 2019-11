Mand spiser sandwich - så bliver han anholdt

- Du kommer i fængsel, min ven.

Sådan lød det fra en betjent, der ikke ville lade Steve Foster slippe godt fra at spise en sandwich på en tog-perron.

Episoden eskalerede så meget, at Foster endte med at blive lagt i håndjern. Det viser et videoklip fra Steve Fosters egen Facebook-side, hvor han går under navnet Bill Gluckman.

Det kan du se i klippet øverst i artiklen.

Foster blev nægtet at stige på sit tog, da betjenten holdt fast i rygsækken, Foster havde med. En aktion han selv var noget uforstående over for.

- Hvorfor har du lige udpeget mig i blandt alle disse mennesker, spørger en forvirret Foster i klippet.

Betjenten påpeger, at det ikke er lovligt at spise på perronen i Californien, hvilket forundrer den 31-årige Steve Foster.

Grundet Fosters manglende samarbejde, blev han således tilbageholdt.

Desuden var der meldinger om, at en kvinde på stationen var blevet forgiftet, hvilket kan have fået politiet til at være ekstra opmærksomme.

Artiklen fortsætter under billedet.

Her bliver Steve Foster ført væk af flere betjente. Foto: Storyful via AP

Sympati for sandwich-gnasker

Anholdelsen har kastet mange reaktioner af sig på de sociale medier.

I skrivende stund har over tre millioner brugere set klippet, mens tusindvis har delt eller kommenteret på det.

Flere af Fosters' sympatisører har reageret aktivt på hændelsen.

En mindre gruppe unge har således protesteret ved en BART-togstation i kølvandet på episoden.

Det beretter ABC, der har lavet en reportage fra protesten.

- Jeg står her med min frokost. Som du kan se, er det meget farligt, er der en ung mand, der drillende fortæller til mediet.

BART står for Bay Area Rapit Transit, løst oversat til kyststræknings-lyntog. Det var sådan en station, Foster blev anholdt ved.

Steve Foster slap i sidste ende med en bøde, selvom han blev lagt i håndjern.