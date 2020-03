Mand stikker kvinde med kanyle fyldt med sæd

En kvinde fik sig noget af et chok, da hun skulle aflevere sin vogn efter at have handlet i et supermarked i Maryland, USA.

Videoovervågning fra supermarkedet viser nemlig, at en mand stikker den uopmærksomme kvinde med en kanyle.

Det skriver politiet i Maryland i en pressemeddelelse.

Manden er blevet identificeret som Thomas Stemen, og han er efterfølgende blevet arresteret.

En undersøgelse af kanylen har vist, at der var sæd i, og at det er det, den 51-årige har sprøjtet ind i kvinden.

Han er også anklaget for at have forsøgt at stikke to andre kvinder, hvor han missede.

Politiet i Maryland mener, at der kan være tale om mange flere angreb af manden, og de opfordrer folk til at fortælle, hvis de har været udsat for mandens stikkeri.

Kvinden i supermarkedet har efter oplevelsen været igennem flere undersøgelser, og hun skal tage medicin i 30 dage.

Politiet har udtalt, at man i mandens bil fandt endnu en kanyle med væske i, og at man i Thomas Stemens hus også fandt tilsvarende kanyler.

En retssag mod manden ventes at blive iværksat onsdag.

Der er intet om, hvad mandens motiv for forbrydelsen er.