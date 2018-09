Mand stjal død nabos kreditkort og købte pizza for 50.000 kroner

Den 24-årige undlod i øvrigt at fortælle om sin 68-årige kvindelige nabos død i hele to år

Den 24-årige Robert Sharkey fra Nordirland må virkelig have en dårlig smag i munden. Han har nemlig netop i en retssag i Belfast erkendt sig skyldig i at have stjålet sin døde 68-årige kvindelige nabos kreditkort og efterfølgende købt for ca. 50.000 kroner pizza og andre varer hos Domino's Pizza i Belfast.

Robert Sharkey brød ind hos sin 68-årige nabo, fru Conlon, i august måned 2015, efter at hun var død. Udover kreditkortet stjal han også noget værktøj, nogle batterier og et kaffekrus, samt 420 kroner i kontanter.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, BBC og BelfastLive

Betalte el-regning med kreditkortet

Efterfølgende brugte Robert Sharkey kreditkortet til i perioden fra oktober 2015 og frem til år 2017 at købe for 50.000 kroner pizza og andre varer hos Domino's, Herudover brugte han yderligere 48.000 kroner til at købe varer i supermarkedet Saintsbury's, samt til mobiltelefon-udgifter. Han brugte på et tidspunkt også kreditkortet til at at betale en el-regning. Samlet spenderede Sharkey 98.000 kroner med det stjålne kreditkort.

Man kan spise mange pizza'er for 50.000 kroner. Det gjorde Robert Sharkey i hvert fald. (Foto: Shutterstock)

Lå død i sin lejlighed i 2½ år

Den 68-årige fru Conlon blev først fundet død i sin lejlighed i West Belfast i oktober 2017. Ingen havde set hende i live siden januar 2015. Retten har dermed fastslået, at Robert Sharkey også undlod at fortælle om sin 68-årige nabos død i mere end to år.

Sharkey har erkendt sig skyldig i hele 10 tiltaler i forbindelse med den groteske sag. Anklager og forsvarer skal møde op i retten igen den 24. september for yderligere at diskutere, hvad de endelige tiltaler mod Robert Sharkey skal være. Og den 12. oktober i år vil han få sin endelige dom.