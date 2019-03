Mand stopper letbanetog med fuckfinger

Der var drama i letbanetoget i Aarhus sent tirsdag aften. En 23-årig mand stillede sig midt ud på skinnerne foran toget i krydset mellem Nørrebrogade og Nordre Ringgade, hvor han gav fuckfinger til føreren af toget. Det fik toget til at standse, hvorefter manden gik ind i vognen og opførte sig aggressivt og truende over for føreren af toget og de andre passagerer.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Togføreren rettede derefter henvendelse til politiet, fordi manden nægtede at forlade toget. Ekstra Bladet har været i kontakt med Østjyllands politi, som oplyser, at manden virkede 'meget beruset' og 'lugtede af alkohol', da politiets patruljevogn ankom til stedet.

Derfor blev den unge mand arresteret for at forstyrre den offentlige ro og orden, da han modsatte sig anholdelse.

- Da vi kommer frem, er den unge mand stadig hidsig. Han nægter at forlade toget, så patruljen bliver nødt til at føre ham ud med magt. Da han nægter at følge patruljens anvisninger, bliver han anholdt umiddelbart efter, siger pressemedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen og forklarer, at den unge mand havde blanke øjne og talte usammenhængende.

Anholdelsen fandt sted klokken 23.54.