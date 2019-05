Mand stukket i halsen med kniv

Et skænderi udviklede sig søndag eftermiddag til knivstikkeri i Tybjergparken i Brøndby.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 14.41 om, at der er sket et knivstikkeri i Tybjergparken i Brøndby. Da vi kommer derud, kan vi konstatere, at en 31-årig mand er ramt i halsen, oplyser vagtchef Jens Møller til Ekstra Bladet og fortæller i samme ombæring, at offeret er uden for livsfare.

Ifølge vagtchefen er det formentlig familiestridigheder, der har ført til angrebet, og han afviser i samme ombæring, at angrebet er banderelateret.

Politiet er fortsat til stede i Tybjergparken, hvor de efterforsker sagen. De henviser til, at de der færdes i området respekterer politiets afspærringer, indtil de er ophævet igen.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, men vagtchef Jens Møller ønsker ikke at oplyse gerningsmandens signalement endnu

- Vi leder stadig efter ham, og vi har en god idé om, hvor vi skal lede efter ham. Så vi holder på signalementet lidt endnu.

Opdateres ...