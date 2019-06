Mand stukket i maven med kniv

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 42-årig mand fra Vordingborg er lørdag eftermiddag blevet fløjet til Rigshospitalet, efter at han er blevet stukket med en kniv i maven på Boulevarden i byen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Vi er på stedet med indsatsleder, hunde og almindelige patruljer. Manden er blevet fløjet på Rigshospitalet, men han er uden for livsfare, siger Lars Denholt, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Et større område er blevet afspærret, for at politiet kan foretage undersøgelser på stedet.

Foto: Per Rasmussen

Ukendt motiv

Knivstikkeriet er sket på gaden ud for en kiosk, og indledningsvis troede man derfor, at der var tale om et røveri.

- Men det har vist sig, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem gerningen og kiosken, siger vagtchefen.

Politiet står derfor på relativt bar bund i forhold til mulig gerningsmand og motiv for overfaldet.

- Så hvis der er nogen i området, der har bemærket noget, som de synes er anderledes i forhold til, hvordan det plejer at være, så hører vi gerne fra dem, siger Lars Denholt.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.