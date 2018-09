Mand stukket i ryggen på Hammel Hestemarked

Aftenen udviklede sig dramatisk på Hammel Hestemarked lørdag. Her førte begivenhederne til, at en 21-årig mand søndag blev sigtet for forsøg på manddrab.

For Østjyllands Politi begyndte det hele, da nogle betjente kl. 1.30 bliver kontaktet af ophidsede mennesker på pladsen.

- Vi var til stede på pladsen, da én retter henvendelse til os og fortæller om en episode. Hurtigt finder vi ud af, at der er en tilskadekommen, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Jes Frederiksen, der holder kortene tæt til kroppen på grund af den versrende sag.

Den tilskadekomne viste sig at være en 21-årig mand fra Thisted, som var blevet ramt af et knivstik.

- Den forurettede havde fået et knivstik i ryggen, fortæller vagtchefen.

Manden fra Thisted blev straks bragt til hospitalet, men er uden for livsfare, oplyser politiet.

Varetægtsfænglset

Til Hammel Hestemarked anholdt Østjyllands Politi også den formodede gerningsmand - en 21-årig mand fra Bjerringbro.

Han er sigtet for forsøg på manddrab og blev søndag fremstillet ved et grundlovsforhør. Retsmødet var for lukkede døre og politiet kan derfor ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvad der lå bag knivstikkeriet eller om de to unge mænd kendte hinanden.

Den 21-årige formodede knivstikker blev varetægtsfængslet i fire uger.