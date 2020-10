Mand stukket med kniv: - Bløder kraftigt

Københavns Politi er onsdag aften rykket ud til Østerbro, efter klokken 18.50 at have modtaget en anmeldelse om en knivstikkeri.

Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet.

- Vi kommer frem og finder en mand, der bløder kraftigt fra den ene balle, siger Københavns Politis vagtchef Henrik Brix.

Manden blev fundet ved det formentlige gerningssted på Bredelandsvej ved nummer 20.

- Han blev hurtigt kørt væk i ambulance. Der er tale om en yngre mand, som var alene, da vi fandt ham, siger Henrik Brix.

Foto: Kenneth Meyer

På grund af den kraftige blødning har politiet ikke afhørt offeret, og det vides derfor ikke, hvad der er gået forud for knivstikkeriet.

Politiet arbejder nu på stedet, hvor de indleder efterforskningen og forsøger at finde vidner.

Når det er muligt, vil man afhøre den unge mand, der blev stukket ned.

- Vi skal have lægen til at kigge på ham først og stoppe blødningen. Fokus er først og fremmest på at redde liv, og så kan vi komme til bagefter, siger vagtchefen.