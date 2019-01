Mand stukket med kniv i lejlighed

En 61-årig mand blev stukket to gange under drikkelag

En 57-årig mand er onsdag aften blevet anholdt efter et knivstikkeri i en lejlighed i Løgstør.

Det skriver Nordjyske.

En 61-årig mand blev ifølge politiet stukket i armen og i halsen med en kniv, men han meldes uden for livsfare.

- Knivstikkeriet foregik efter et drikkelag, hvor der opstod nogle uoverensstemmelser. Der var to personer til stede på gerningsstedet, hvor der blev drukket en del. Til stede var den 61-årige og en 57-årig mand, som blev anholdt uden for gerningsstedet med en kniv i hånden, siger politikommissær Henrik Staal til Nordjyske.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 21.15, og i første omgang kom en ambulance til stedet, men da der gik en mand rundt med kniv, ventede de på politiets patrulje, før de kunne hente den 61-årige.

Den 57-årige mand ventes fremstillet i grundlovsforhør torsdag eftermiddag.