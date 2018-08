Mand stukket med kniv: Nu er der mere politi på gaden

En 23-årig mand har været i livsfare efter et knivstikkeri lørdag aften

En 23-årig mand er lørdag aften blevet stukket med kniv i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den hårdt sårede mand kom ifølge politiet klokken 18.54 ind til en beboer i Fyrparken i byen, og det viste sig, at han havde flere skader, blandt andet fra knivstik.

Politiet har senere fundet frem til det, de formoder er gerningsstedet, på Sædding Ringvej, der ligger mellem Tarphagevej og Fyrparken.

Politiet har samtidig fundet en bil med skader, hvilket tyder på, at den også har været involveret i episoden.

Ifølge politiet var den 23-årige mand indledningsvis i livsfare, men det er han ikke længere.

Episoden udspringer ifølge politiet formentlig af en konflikt mellem to lokale grupperinger, og politiet har derfor besluttet, at der indtil videre skal køre et øget antal patruljer i Esbjerg.

Har du set eller hørt noget i forbindelse med knivstikkeriet, vil politiet meget gerne høre fra dig. Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.