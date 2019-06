Mand stukket med kniv og frarøvet penge

En 23-årig mand er her til eftermiddag blevet fremstillet i en sag om røveri og grov vold.

Den 23-årige, der har indvandrerbaggrund, nægter sig skyldig.

I forbindelse med sagen jagter politiet yderligere en foreløbigt ukendt medgerningsmand, lyder det i sigtelsen.

Den 23-årige mand sigtes for deltagelse i røveri begået mandag 3. juni i Sjællandsgade på Nørrebro, København.

Her blev en mand ved 16-tiden i en opgang passet op af to maskerede mænd, der henvendte sig til ham og øjeblikket efter stak ham i låret med en kniv samtidig med, at de slog ham med knytnæver.

Knivstikkeri i København

I forbindelse med overfaldet blev han frarøvet en kuvert med 59.000 kr.

Efterfølgende stak overfaldsduoen af. Offeret havde dog ikke til sinds at lade sig berøve, og han fulgte efter gerningsmændene.

Derfor blev han atter overfaldet af røverne, der igen stak ham med kniven flere gange, samtidig med at de slog ham.

Offeret blev efterfølgende fundet på den nærliggende Stevnsgade. Kort efter den blev den 23-årige anholdt.

Pengene fandt politiet dog ikke. Tilsyneladende var det den foreløbigt ukendte medgerningsmand, der havde røveriudbyttet.

I aftes meldte politiet ud, at offeret var uden for livsfare.

Den 23-årige ønskede ikke at udtale sig ved dagens retsmøde. Her blev han varetægtsfængslet i foreløbigt 13 dage.