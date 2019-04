Mand stukket med kniv: Politi talstærkt til stede

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet er mandag aften massivt til stede ved Holmegårdscenteret i Kokkedal i Nordsjælland.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi har fået en anmeldelse om en voldsepisode, som vi er taget ud for at undersøge, siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser på Twitter, at der er tale om noget tumult, hvor en 24-årig mand er blevet ramt med knivstik. Han er ikke kommet alvorligt til skade.

De oplyser samtidig, at der foreløbig ikke er noget, der tyder på, at episoden har relation til skyderiet på Rungsted Strandvej lørdag aften, hvor en 20-årig mistede livet. De to byer ligger ellers ikke så langt fra hinanden, og Kokkedal er kendt for at huse dele af det kriminelle miljø i området.

Ny anholdelse i Rungsted-drabet: 21-årig er uskyldig, siger hans familie

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.12, og siden er et større område blevet afspærret, mens politiet efterforsker på stedet.

Flere læsere fortæller til Ekstra Bladet, at både en ambulance og en del patruljevogne er til stede i området.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet blandt andet undersøger området med hunde, og at der også bliver efterforsket ved den nærliggende skole.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen...