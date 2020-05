Mand stukket med kniv under forsøg på hjemmerøveri

Under episoden blev manden stukket i armen. En 17-årig dreng og en pige, der løb fra stedet, er blevet anholdt

En mand fra Vissing ved Hadsten blev kort efter midnat udsat for hjemmerøveri.

Det oplyser Morten Bang Rasmussen, vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV 2.

Under episoden blev manden stukket i armen, og han måtte forbi sygehuset for at blive syet.

En 17-årig dreng og en 17-årig pige, der løb fra stedet, er blevet anholdt, skriver TV 2.

Det oplyses ikke, hvordan de 17-årige fik adgang til boligen, eller om der var andre hjemme, da forsøget på hjemmerøveri fandt sted.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Opdateres ...