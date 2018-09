Mand stukket ned: Drab nær McDonald's-restaurant

Ved du noget? Send os et tip i en sms/mms til1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Nordjyllands Politi er massivt tilstede nær McDonald's ved Haverslev i Nordjylland, efter en mand er blevet stukket med kniv onsdag aften.

Det oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Området omkring McDonald's-restauranten er afspærret, men det er i nærheden af en butik ved navn Gavlhuset, at politiet koncentrerer efterforskningen.

- Klokken 21.28 får vi anmeldelse om, at der er et slagsmål ved Industriparken 1, og det viser sig, at en 35-årig mand er blevet stukket med en kniv, og han er afgået ved døden, siger Poul Badsberg, vagtchef, Nordjyllands Politi.

Politiets rullende kommandostation er kommet, ligesom to hundepatruljer på stedet. Poul Badsberg oplyser, at politiet efterforsker massivt lige nu, men at de eneste meldinger er, at der har været voldsom ballade.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der lige nu er op mod 15 betjente.

Mandens pårørende er endnu ikke underrettet, og derfor ønsker politiet ikke at oplyse yderligere omkring mandens identitet.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen.

