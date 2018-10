Mand stukket ned i 'hjemsøgt hus': Skelet-mand gav hans ven en kniv

En gruppe venner havde planlagt en alternativ måde at skeje ud fredag i sidste uge, da de besluttede sig for at besøge en turistattraktion i form af et 'hjemsøgt hus’ i Nashville i Tennessee.

Men den bevidste uhyggelige stemning i Nashville Nightmare Haunted House blev pludselig til ramme alvor, da en tynd mand med skeletansigt og stråhat overrakte en kniv til en 29-årig kvinde, som var en del af vennegruppen.

Det skriver blandt andre Tennessean og BuzzFeed News.

Gruppen troede, at det var en del af iscenesættelsen, da den tynde mand, der formodes at have været en af spøgelseshusets skuespillere, spurgte kvinden, om en af hendes venner 'fuckede med hende'.

Kvinden svarede ja for at 'lege med', og så gav manden hende kniven med ordene 'værsågod, stik ham ned'. Det skriver Metro Nashville Police i deres rapport, som BuzzFeed News er i besiddelse af.

Den 29-årige kvinde troede, at kniven var falsk, hvorfor hun stak kniven ind i sin vens venstre arm.

'Da hun trak den ud, indså hun, at der var blod på kniven', lyder det i politirapporten, der fortsætter:

'Der var hul i offerets trøje og blod sprøjtede fra offerets venstre arm'.

Vennen, 29-årige James Yochim, blev efterfølgende behandlet for sine skader på et nærliggende hospital. Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.