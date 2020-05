Mand stukket ned i masseslagsmål

Lørdag aften blev en mand stukket ned i forbindelse med et stort slagsmål på Vesterbro i Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

Mediet beretter, at et vidne har fortalt politiet, at op til 12 personer skulle have deltaget i slagsmålet.

Det er fjerde gang på kun fem dage, at der har været slagsmål i området.

Til TV2 Nord siger vagtchef Bruno Brix:

- På baggrund af forklaringerne og undersøgelser har vi anholdt en 16-årig mand.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør søndag.

Manden, der blev stukket ned, er sluppet med to sting efter episoden.