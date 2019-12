Mand stukket ned i ryggen

En 36-årig mand er blevet stukket ned tæt ved letbane-stoppet i Lisbjerg i Aarhus.

- Vi har haft en voldsepisode hvor en mand er stukket i ryggen med en kniv, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Peter Tholstrup til B.T.

Manden er uden for livsfare og er kørt til behandling.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen endnu.

Politiet var i forbindelse med knivstikkeriet nødt til at standse et letbane-tog i nogle minutter, da man havde mistanke om, at den mistænkte befandt sig i toget. Men politiet fandt ikke manden i toget.

