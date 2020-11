Mand stukket ned i Valby

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

En mand er mandag aften blevet stukket ned i Valby. Det fortæller Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Han er kørt til behandling, men han er uden for livsfare, siger Michael Andersen, vagtchef.

Anmeldelsen om knivstikkeri kom klokken 21.10.

Politiet har endnu ikke overblik over sagen endnu, men det er sket ved det gamle Grønttorvet på Paradisæblevej.

Ordensmagten har endnu ikke afhørt manden, ligesom der ikke er nogen anholdte.

Ekstra Bladets mand fortæller, at politiet er tilstede, og at der ligger en førstehjælpstaske i en af opgangene i det nybyggede kvarter, hvilket tyder på, at det er her, at der er ydet førstehjælp til manden, som er blevet stukket med kniv.

Foto: Kenneth Meyer

Lige nu er politiet hunde ved at gennemsøge området. Teknikerne er ankommet, og de venter på, at hundene er færdige med at gennemsøge området.

Foto: Kenneth Meyer