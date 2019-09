Mand stukket ned med kniv i slagsmål

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Natten til lørdag er en person blevet stukket med en kniv ved Cicle K i Valby i København.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

Her fortæller vagtchef Henrik Brix:

- Vi får anmeldelsen klokken 00.31. Der har været et slagsmål mellem to parter, hvor den ene så er blevet stukket med, hvad der formentlig er en kniv.

- Han er blevet stukket i benet, så det er ikke umiddelbart alvorligt, lyder der fra vagtchefen.

Det er ikke mere end 12 dage siden, at en 27-årig mand blev dræbt i et andet knivstikkeri i netop Valby, men politiet vil ikke kæde de to ting sammen.

- Både ja og nej. Der er ikke umiddelbart tegn på, at det har en sammenhæng, men det kan da godt være, at efterforskningen viser noget andet. Det formoder vi dog ikke på nuværende tidspunkt, siger Henrik Brix.

Han fortæller, at man nu leder efter gerningsmanden bag knivstikkeriet.